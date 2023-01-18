Kazada hayatını kaybeden fabrika üretim müdürü, son yolculuğuna uğurlandı

Dün sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır, Göksel Ayyıldız'ın (51) içinde bulunduğu 34 ESM 222 plakalı otomobile çarpmıştı. Önce aracında sıkışan Göksel Ayyıldız ardından hayatını kaybetmişti. Feci kazada yaşamını yitiren Göksel Ayyıldız’ın yedek parça üreten bir otomotiv firmasında fabrika üretim müdürü olduğu öğrenilmişti. Ayyıldız, bugün Yahyakaptan Merkez Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı’na defnedildi.

“Türk sanayisine çok büyük katkıları oldu”

Evli ve 3 çocuk babası Göksel Ayyıldız’ın cenazesine ailesi ve iş arkadaşlarının yanı sıra çalıştığı sektörden birçok kişi katıldı. Olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten iş arkadaşı Uğur Koç, “25 yıl boyunca fabrikada çalıştı. Türk sanayisine çok büyük katkıları oldu. Kendisi iyi bir mühendis, iyi bir aile babasıydı. Çok kıymetli bir arkadaşımızı kaybettik, onun üzüntüsünü yaşıyoruz” diye konuştu.















İHA