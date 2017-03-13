KENT PARK PROJESİ İLERLİYOR!

Çayırova Belediyesi’nin en önemli projeleri arasında yer alan, ilçenin değişim ve dönüşümüne katkı sunacak olan Kent Park Projesi hızla ilerliyor. Ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı canlandıracak olan proje aynı zamanda Çayırova’nın ilk vizyon projesi olarakta göze çarpıyor.

10.000 Metrekare İnşaat Alanı

3 yıllık bir sürede Çayırova’nın altyapısından üstyapısına, ilçenin dokusuna, eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal yaşamına yenilikler katan Çayırova Belediyesi, 4K Projesi planlamasının ilki olan Kent Park’ta çalışmalarını hızlandırdı. Yenimahalle kavşağı ve TEM Bağlantı yolunu cepheden gören ve ana ulaşım ağının merkezinde yer alan proje 10 Bin Metrekare alana sahip. İçerisinde yeşiliyle bütünleşmiş sosyal donatı alanları yer alan tesiste, kafe-restoranlar, çay bahçeleri, alışveriş alanları, oyun parkları ve spor alanları hizmete sunulacak.

“İlk Vizyon Projemiz Kent Park”

Çayırova’ya değer katacak ve ilçe halkının sosyal yaşamına katkı sunacak bir vizyon projesini ilçeye kazandırma adına yoğun çalışma programı uyguladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şevki Demirci, projenin ilerleyişi hakkında bilgiler verdi. Büyük bir alana sahip olan projede her bir detayın incelikle düşünüldüğünü ve projenin her kesime hitap ettiğini aktaran Demirci, “İlk vizyon projemiz olan Kent Park’ta çalışmalarımız hızla ilerliyor. Özellikle yeşil dokusunu koruduğumuz projede 4.100 metrekare yeşil alan planladık. 1.000 metrekare alışveriş alanlarının bulunduğu tesiste, 1.350 metrekare kapalı kafe-restoranlar yer alacak. Ayrıca çocuklarımızın güvenli bir şekilde oynayabileceği çocuk oyun alanlarına da yaklaşık 1.200 metrekare alan ayırdık.” dedi.