Kimsesiz Kıymet'in Kocası Hakim Karşısında:

Kocaeli'de silahla vurularak öldürülen ve cenazesi, kimsenin teslim almaması üzerine belediye ekipleri tarafından defnedilen Kıymet Budak'ın tutuklu eşi ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, eşinin kendisini defalarca aldattığını, bu sebeple ondan boşanmak istediğini öne süren sanık, "Eşimin hesabında 5 milyon tümen para olduğunu öğrendim. Yüklü miktarda para olduğunu görünce para karşılığında birileriyle birlikte olduğuna kanaatine vardım" dedi.

Halıdere'deki bir restoranda 23 Kasım 2022'de meydana gelen olayda, Kıymet Budak (33), tartıştığı eşi Ş.B. (53) tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Kıymet Budak'ın eşi Ş.B. ile ağabeyi N.B. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cenazesine belediye sahip çıkmıştı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B. tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kıymet Budak'ın cenazesi ise günlerce kimse teslim almayınca savcının talimatıyla belediye ekipleri tarafından defnedilmişti.

"Eşimin başka adamlarla mesajlaşmalarını yakaladım"

"Kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan yargılanan Ş.B. ile "suç üstlenme" suçundan yargılanan ağabey N.B., Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Ş.B., ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Ş.B. (53), "Ben İran uyrukluyum. Eşim Kıymet ile 9 yıldır evliyiz. Eşim sürekli İran'a yerleşmek istiyordu, en sonunda bu isteğini kabul ettim ve 2022 yılında İran'a gittik. Eşimin teyzesinin oğlu ile mesajlarını yakaladım. Bunun üzerine Doğubayazıt’a yerleştim. Orada da başka adamlarla mesajlaştığını gördüm. Yine evimi taşıdım ve Gölcük'e geldim" dedi.

"Çocukların senden olduğu ne malum"

Kızının da annesinin bazı uygunsuz davranışlarına şahit olduğunu iddia eden Ş.B., "Bu süreçte kızımın da rahatsız olduğunu fark ettim. Kızım İran'da annesinin başka adamlarla cinsel ilişkiye girdiğini görmüş. Kıymet, kızımızı tehdit edip korkuttuğu için çocuğum bunu bana ilk başta söylemedi. Bunun üzerine boşanmak istediğimi söyledim ve eşim bunu kabul etti. Protokol aşamasında Kıymet boşanmaktan vazgeçti. Olay gecesi bu konuyu konuşmak için dışarı çıktığımızda eşim bana küfür ederek hakaretlerde bulundu. Çocuklarımın velayetini almak istediğimi söylediğimde ise 'Çocukların senden olduğu ne malum' dedi. Bunun üzerine üzerimde bulunan silahı çıkararak 2 el ateş ettim. Daha sonra eve giderek durumu abime anlattım. Abim çocuklarım olması sebebiyle suçu üstleneceğini söyledi. Ertesi gün adliyeye gittiğimde her şeyi itiraf ettim" şeklinde konuştu.

"Para karşılığında birileriyle birlikte olduğu kanaatine vardım"

Sanık Ş.B., eşinin kendisini defalarca aldattığını ileri sürerek, "Kıymet’in sosyal medyadan birçok erkekle mesajlaşmalarını gördüm. Ayrıca eşimin hesabında 5 milyon tümen para olduğunu öğrendim. Eşimin hesabında yüklü miktarda para olduğunu görünce para karşılığında birileriyle birlikte olduğuna kanaatine vardım. Bu konuyu kendisine sorduğumda paranın kaynağı hakkında bana açıklamada bulunmadı. Yine Kıymet'in İran’da bir taksici ile uygunsuz hareketlerde bulunduğunu öğrendim. Kızım eşimin taksici ile öpüştüğünü söyledi. Ayrıca Gölcük’te de eşimin tanımadığım bir adamla görüştüğünü gördüm. Eşimin tanımadığım birçok adamla uygunsuz mesajlaşmalarını gördüm. Olay gecesi eşimin bana karşı söylediği sözler üzerine infiale kapılarak eylemi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.











Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İHA