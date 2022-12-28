İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kiraz Deresi'ni kirleten firma hakkında faaliyetten men kararı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firma hakkında, belediye encümeni tarafından faaliyetten men kararı verildi.

Kiraz Deresi'ni kirleten firma hakkında faaliyetten men kararı

28 Aralık 2022 Çarşamba 15:35

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiraz Deresi'nin 25 Aralık'ta renginin değiştiği ve çevre kirliliği ihbarları üzerine başlatılan incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu yılın son toplantısını gerçekleştiren belediye encümeninin, kirliliğe yol açtığı belirlenen firmaya ilişkin kararları görüştüğü ifade edildi.
Kamuoyunda tepkiye neden olan kirlilik olayının, cezasız kalmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gayri Sıhhi Müesseseleri İnceleme Kurulu, çevre kirliliğine sebebiyet veren firma hakkında gerekli çevresel tedbirler ve tedbirlerin alındığına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden uygunluk görüşü alınıncaya kadar faaliyetten men kararı alınabilmesi için dosyayı belediye encümenine sevk etti. Encümende alınan kararla söz konusu firmaya faaliyetten men cezası verildi. Firmaya yapılacak tebligatın ardından firma mühürlenecek ve faaliyetten men edilecek."
Derenin İzmit Körfezi ile buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk akması üzerine inceleme başlatılmış, bölgede faaliyette bulunan metal yiyecek içecek kutusu üretimi yapan firmaya ait yağmur suyu hattından atık suyun Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olduğu belirlenmişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesilen firma hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’nin Yeni Hükümet Konağı Projesi Belli Oldu Gebze’nin Yeni Hükümet Konağı Projesi Belli...
Deprem dayanıklılık testini geçemeyen hükümet konağı yıkılıyor Deprem dayanıklılık testini geçemeyen hükümet...
Kartepe Rahmiye Parkı şekilleniyor Kartepe Rahmiye Parkı şekilleniyor
Başkan Şayir ve milletvekili Bayram; çocuklarla film izlediler Başkan Şayir ve milletvekili Bayram; çocuklarla...
Spor Kenti Kocaeli’de, spor dolu bir ay geçti Spor Kenti Kocaeli’de, spor dolu bir ay geçti
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Gebze’nin Yeni Hükümet Konağı Projesi Belli...
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasının...

Haberi Oku