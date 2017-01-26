Kırgızistan’dan TÜMSİAD'a Ziyaret!

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan TÜMSİAD Gebze Şube Başkan Vekili Fehmi Okuyucu, Kırgızistan’daki siyasi, ekonomik, kültürel krizi çözebilmek amacıyla içlerinde Kırgızistan’ın güçlü muhalif partilerinin temsilcilerinin olduğu heyetle bir araya geldiklerini belirtti. Kırgızistan’da yapılabilecek yatırımlar üzerinde karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını, üyeleri için değerli buldukları, karlılık ve verimlilik noktasında önem arz eden güçlü ticari projelerde her zaman yer almak istediklerini söyledi. Bunun için bölgenin daha iyi tanınması konusunda karşılıklı ziyaretlerle somutlaştırılacak yatırım fikirlerini değerlendirmek için çaba sarf edeceklerini sözlerine ekledi.

Kırgız heyetini TÜMSİAD Gebze Şube Başkan Vekili Fehmi Okuyucu ile yönetim kurulu üyeleri karşıladılar.