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Kırgızistan’dan TÜMSİAD'a Ziyaret!

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği(TÜMSİAD) Gebze Şubesi Kırgızistan’dan gelen üst düzey bürokrat ve iş adamlarını ağırladı.

Kırgızistan'dan TÜMSİAD'a Ziyaret!

26 Ocak 2017 Perşembe 16:19

Kırgız heyetini TÜMSİAD Gebze Şube Başkan Vekili Fehmi Okuyucu ile yönetim kurulu üyeleri karşıladılar.
Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan TÜMSİAD Gebze Şube Başkan Vekili Fehmi Okuyucu, Kırgızistan’daki siyasi, ekonomik, kültürel krizi çözebilmek amacıyla içlerinde Kırgızistan’ın güçlü muhalif partilerinin temsilcilerinin olduğu heyetle bir araya geldiklerini belirtti. Kırgızistan’da yapılabilecek yatırımlar üzerinde karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını, üyeleri için değerli buldukları, karlılık ve verimlilik noktasında önem arz eden güçlü ticari projelerde her zaman yer almak istediklerini söyledi. Bunun için bölgenin daha iyi tanınması konusunda karşılıklı ziyaretlerle somutlaştırılacak yatırım fikirlerini değerlendirmek için çaba sarf edeceklerini sözlerine ekledi.
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