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Kitap fuarına büyük ilgi

Çayırova Belediyesi kitap fuarı büyük ilgi görüyor. 4 Ekim Cuma günü kitapseverlere kapılarını açılan kitap fuarında hafta sonu yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı.

Kitap fuarına büyük ilgi

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:24


Seçkin yazarların katılımı gerçekleşen kitap fuarına Çayırova ve çevre ilçelerden büyük ilgi var. Yazarların söyleşi ve imza günü düzenlediği kültürel organizasyon ilçeye önemli bir hareket getirdi. Kitapseverlerin akın ettiği Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 10 gün sürecek etkinlikte hafta sonu yazarların gerçekleştirdiği söyleşi ve  imza gününe ilgi oldukça yoğun. Cumartesi günü beslenme uzmanı Özlem Akın Uzunhasanoğlu “ Diyet Ettim Sağlıklı Beslenmeye” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Sağlıklı beslenmeye dikkat çeken Uzunhasanoğlu, söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı.

GENÇ KİTAPLARINI İMZALADI

Kitap fuarının üçüncü gününde söyleşi ve imza gününe katılan Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’e hayranları büyük ilgi gösterdi. “Ruha dokunan Öyküler Eşliğinde” konulu söyleşi gerçekleştiren Nurullah Genç’in etkinliğini Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’de takip etti. Program sonunda Başkan Çiftçi, yazar Genç’e teşekkür edip, plaket taktim etti.

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