KOBİS’le 2022’de 22 milyon dk pedal çevirdik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “KOBİS”, bisiklet severler tarafından 2022 yılında 21 milyon 785 bin 703 dakika kullanıldı.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi 12 ilçede hizmet veriyor. 2022 yılında 3 yeni istasyon kurulan KOBİS, geride bıraktığımız yılda 21 milyon 785 bin 703 dakika kiralandı.





ALTERNATİF ULAŞIM KOBİS

Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS’’, kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kuruldu. 8 yıldır bisiklet severlere hizmet veren KOBİS, 2022 yılında da büyümesini sürdürdü.





12 İLÇEDE 74 İSTASYON

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen KOBİS; 74 istasyon, 864 akıllı park ünitesi ve 535 akıllı bisikletle hizmet veriyor. KOBİS ailesi 2022 yılında 42 bin 789 kişiye ulaştı.





312 BİN 317 BİSİKLET KİRALAMASI

2022 yılı verilerine göre KOBİS istasyonlarından 312 bin 317 bisiklet kiralaması yapıldı. Bu kiralamalar ile vatandaşlar 21 milyon 785 bin 703 dakika bisiklet kullanımı gerçekleştirdi.





KOPARK ÜNİTELERİ

KOBİS’in dışında Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğünce vatandaşların kendi bisikletlerini park etmesi için Kopark istasyonları kuruldu. Bu yıl faaliyete geçen proje için 7 ilçede 53 noktaya 6 bisiklet kapasiteli 528 adet bisikletin park edilebileceği Kopark üniteleri yerleştirildi.



