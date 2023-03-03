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Kocaeli Hem Evinde Hem de Deprem Bölgesindeki Afetzedelerin Yanında Olmaya Devam Ediyor

Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında oturulamaz hale gelen, evleri yıkılan ve barınmak amacıyla ilimize gelen ve gelebilecek depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Valiliğimiz koordinasyonunda birtakım ilave tedbirler alınarak titizlikle uygulanmıştır.

Kocaeli Hem Evinde Hem de Deprem Bölgesindeki Afetzedelerin Yanında Olmaya Devam Ediyor

03 Mart 2023 Cuma 08:33

Depremden etkilenen depremzede vatandaşlarımızdan ilimize gelenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Vali Seddar Yavuz’un talimatları ile depremin ikinci günü başvuru ve kabul  merkezi olarak belirlenen Sabancı Kültür Merkezi’nde kayıt işlemleri yapılıp, barınma talebinde bulunanların bu ihtiyaçları giderilerek başta KYK yurtları olmak üzere, kamu misafirhaneleri ile tesislere yerleştirilmiştir.

Bu kapsamda Tren Garı, Cengiz Topel Hava Limanı, otobüs terminali ve Valiliğimiz girişinde depremzede vatandaşlarımız için karşılama noktaları oluşturulmuştur. Depremzede vatandaşlarımız buralarda karşılanıp, talepleri ve yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmeler yapılarak akabinde en uygun vasıtalarla gidecekleri yerlere sorunsuz bir şekilde ulaşmaları sağlanmıştır.

34 Bin 176 Depremzede Vatandaşımızın Barınma İhtiyacı Karşılanmaktadır

Asrın felaketi olan ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından ilimize gelerek barınma talebinde bulunan depremzede vatandaşlarımızdan 2 Bin 175’i KYK yurtları, kamuya ait misafirhane ve tesisler ile otel ve apartlarda; yine kendi imkanları ile gelen, akraba ve yakınlarının yanına yerleşen ve ev tutarak 12 ilçe kaymakamlığımızda kurulan merkezlere kayıtlarını yaptıran 32 Bin 001 depremzede vatandaşımızın barınma ihtiyaç ve talepleri koordinasyon içinde giderilmeye, yaraları sarılmaya devam edilmektedir. 

Depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyor, her zaman yanımızda ve destekçimiz olan Kaymakamlarımıza, Büyükşehir ve İlçe Belediye  Başkan ve çalışanlarına, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Limanlarımızın yönetim ve üyelerine, işadamlarımıza, STK’larımıza, hayırseverlerimize, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

Biz birlikte güçlüyüz.

 

KOCAELİ VALİLİĞİ

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