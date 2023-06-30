Kocaeli Valisi'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasına Sert Tepki

Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösteren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Yapılan bu alçak saldırı bir nefret suçudur. Avrupa, ortaya koyduğu değerlere ihanet etmekte ve sadece kendi değerlerini korumaya devam etmektedir. Başkalarının değerleri, düşüncesi ve inancı olduğunda son derece ayrımcı, ırkçı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu tür davranışlar dünya barışına asla katkı sunmaz. O nedenle kutsal kitabımıza saygı gösterilmesini herkesten bekliyoruz" dedi.

Kocaeli'de geleneksel hale gelen kent bayramlaşmasına katılan Vali Seddar Yavuz, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Avrupa ülkelerinin kendi değerleri haricinde ayrımcı ve ırkçı tutum sergilediğini belirten Yavuz, herkesin kutsal kitaplara saygı duyması gerektiğini söyledi. Vali Yavuz, "İsveç'te mübarek Kur'an-ı Kerim kitabımıza yapılan bu alçak saldırı bir nefret suçudur. Avrupa, ortaya koyduğu değerlere ihanet etmekte ve sadece kendi değerlerini korumaya devam etmektedir. Başkalarının değerleri, düşüncesi ve inancı olduğunda son derece ayrımcı, ırkçı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu tür davranışlar dünya barışına asla katkı sunmaz. O nedenle kutsal kitabımıza saygı gösterilmesini herkesten bekliyoruz" diye konuştu.

"Benim hesaplamalarıma göre yaklaşık 3 milyar TL'yi bulan bir yardım"

Deprem bölgesine Kocaeli'den çok fazla yardım gittiğinin altını çizen ve bu konuda herkese özel teşekkürlerini ileten Vali Yavuz, "6 Şubat'ta yüzyılın depremi meydana geldiğinde Kocaeli en büyük yardımları yapan şehir oldu. Büyükşehir başkanı ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bölgede hizmet etmeye gayret ettik. Fakat en büyük pay siz Kocaelililerin. Benim hesaplamama göre, yaklaşık 3 milyar TL'yi bulan bir yardım var. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA