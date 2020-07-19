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Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobildeki çift yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki karı koca yaralandı.

Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobildeki çift yaralandı

19 Temmuz 2020 Pazar 13:33

Metin A. idaresindeki 34 DP 7601 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Halkevi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Bariyerin otomobile saplandığı kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü ile yanındaki Serap A, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Otomobilde bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu ise kazazedelerin yakınlarına teslim edildi.

Otomobil, saplanan bariyerin itfaiye ekiplerince kesilmesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde bir süre yoğunluk oluştu.



AA
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