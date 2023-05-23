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Kocaeli'de Bir Grup, 3 Genci Bıçaklayarak Kayıplara Karıştı

Darıca ilçesinde bir grup, eve giden 3 gence önce küfür etti, ardından bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Kocaeli'de Bir Grup, 3 Genci Bıçaklayarak Kayıplara Karıştı

23 Mayıs 2023 Salı 16:06

  Olay, dün gece saatlerinde Darıca ilçesinde Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup, gece vakti evine giden H.İ. ve Ö.P., O.K. isimli 3 gence küfür etti. Küfür sebebiyle gençler ve grup arasında önce tartışma ardından ise kavga çıktı. Kavga sırasında 3 genci bıçaklayarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalan 3 genci gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan gençleri hastaneye kaldırdı. 
  Polis, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 
  


İHA
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