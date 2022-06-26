Kocaeli'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.