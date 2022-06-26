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Kocaeli'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

26 Haziran 2022 Pazar 12:50

  D100 karayolu İstanbul istikameti İ.Y. idaresindeki 81 ACG 516 plakalı otomobil, Şirinyalı mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



AA
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