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Kocaelide mor tarlalar dikkat çekiyor

Kocaelide mor tarlalar dikkat çekiyor

Kocaelide mor tarlalar dikkat çekiyor

29 Haziran 2020 Pazartesi 12:32

 Sosyal medyada paylaşıyorlar

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı kırsal Fulacık Mahallesi'nde Aysel Ergül'ün sahibi olduğu İznik Gölü manzaralı 13 dönümlük lavanta tarlası, bozkırı adeta mora boyayan görseliyle fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde mis kokulu lavanta tarlasında gezmenin tadını çıkarıyor.

Burdur merkeze bağlı Karakent köyü ile Yeşilova ilçesindeki Akçaköy Lavanta Deresi'nde özel teşebbüs olan Lisinia Doğa Proje Merkezi'nde toplam 1900 dekarlık alana ulaşan lavanta tarlaları da dikkati çekiyor. Lavantanın insana huzur veren görselliği ve dinlendirici kokusunu yaşamak için bölgeye gelenler ile fotoğraf tutkunları, mor renkli tarlaları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. 

Tıp ve kozmetiğin yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın olarak kullanılan, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta bahçeleri Konya'da da turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Güneysınır ilçesinde erken hasat lavantalar, tarlalardan toplanmaya başladı. Bölgedeki lavanta tarlaları ağustos ayı ortasına kadar gezilebiliyor.

Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde Selin ve Yasin Deniz çiftine ait 5,5 dönümlük lavanta tarlasında da ziyaretçiler mor tonlar ağırlıklı renk cümbüşünde fotoğraf çekiliyor.






AA
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