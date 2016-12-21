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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

Okula giderken hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi kız yaşamını yitirdi

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

21 Aralık 2016 Çarşamba 14:16

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi Ceren Başak Demirci (17) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde İstanbul istikametine giden Ali Taşlı idaresindeki 28 ED 370 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Ceren Başak Demirci'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Demirci, olay yerinde hayatını kaybetti. 

Lise öğrencisinin cesedi olay yeri incelemesinin ardından, Gebze Asri Mezarlık morguna kaldırıldı, sürücü Taşlı ise gözaltına alındı.

PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Demirci'nin kaza sırasında okula gittiği öğrenildi. 



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KocaeliTrafikkazasıGebze
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