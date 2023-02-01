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Kocaeli’nin değerlerinden Amir Ateş’e saygı gecesi

Ünlü sanatçıların katılacağı gecede, sanatçının sevilen eserleri seslendirilecek. Büyükşehir’in düzenlediği saygı programı Kongre Merkezinde yapılacak

Kocaeli'nin değerlerinden Amir Ateş'e saygı gecesi

01 Şubat 2023 Çarşamba 17:35

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin yetiştirdiği ve ülkenin gururu olan sanatçılarına sahip çıkmaya, onlara gereken özeni göstermeye devam ediyor. Kısa bir süre önce merhum Mustafa Kandıralı için son derece görkemli ve yıllarca akıllardan çıkmayacak bir anma gecesi düzenleyen Büyükşehir, 3 Şubat Cuma akşamı bu kez Kandıra’da dünyaya gelen musiki hazinesi Amir Ateş için özel bir saygı programı gerçekleştirecek.

 

KOCAELİ KONGRE MERKEZİ’NDE

“Bir Musiki Hazinesi: Amir Ateş Özel Programı” 3 Şubat Cuma akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde 19.00’da başlayacak. Üstat Amir Ateş’in onur konuğu olarak yer alacağı program öncesinde konuklar için Kongre Merkezi fuayesinde kokteyl verilecek. Ardından Akçakoca Salondaki programa geçilecek.

 

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU SUNACAK

Programı ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu sunacak. Amir Ateş’in sevilen eserlerinin icra edileceği vefa gecesine opera sanatçısı Hakan Aysev, ses sanatçıları Melihat Gülses, İbrahim Suat Erbay, Yahya Geylan, Yaprak Sayar ve Mehmet Kemiksiz solist olarak katılacak.

 

AMİR ATEŞ’İN MÜZİK SERÜVENİ

Kandıra’da dünyaya gelen ve Kocaeli’nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Amir Ateş’e özel saygı gecesinde, sanatçının Kocaeli günlerinden başlayan ve Türkiye’ye mal olan hafızlık ve müzik serüveni özel bir kurgu ve senaryoyla ele alınacak. Gecede Amir Ateş’in hayatını anlatan kısa belgesel yayınlanacak. Ayrıca, sanatçının farklı müzik türleri ve müzikal formlarda seçkin besteleri tasavvuf, Türk Müziği ve popüler müziğin önemli icracıları geceye katılan sanatçılar tarafından seslendirilecek. Program Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal medya kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.

 

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