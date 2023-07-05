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"Kocaeli'ye Hoş Geldin Bebek" projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Hoş geldin Bebek" projesi çerçevesinde sosyal destek alan anne adaylarına doğum öncesi hastane çıkış paketi hediye ediyor. Aynı zamanda hayata gözlerini yeni açan tüm bebeklerin annelerine de emzirme ve bebek bakımı eğitimi hizmeti veriliyor.

05 Temmuz 2023 Çarşamba 22:46

  Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sunulan "Hoş geldin Bebek" projesi çerçevesinde sağlık personeli tarafından gebeliğin 28. haftasını dolduran veya doğumu takiben 0-3 aylık bebeği olan tüm annelere ev ziyaretlerinde bulunulup; emzirme eğitimi, bebek bakımı, göbek bakımı, göz bakımı, bebek banyosu gibi anne ve bebek için gerekli olan eğitimler veriliyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 kasım ayından 2023 mayıs ayına kadar Kocaeli'de 11 bin 273 anneye eğitim verildi. 
 Talep eden tüm annelere eğitimin yanında Hoş Geldin Bebek çantası da veriliyor. Su geçirmez dayanıklı kumaştan üretilen rahat ve çok fonksiyonlu sırt çantasının içinde hem bebeğin hem de annenin faydalanabileceği, tıbbi aromatik bitkilerin doğal ve sağlıklı ürünlere dönüştüğü bakım ve temizlik ürünleri bulunuyor. 18 farklı bitkinin kullanıldığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkarılan ürünlerde; pişik kremi, bebek şampuanı, bebek bakımı, krem, bebek bezi, ıslak havlu, bebek pudrası, sabun tozu, gülsuyu, ateş ölçer, emzirme yastığı, anne için papatya ve rezene çayı yer alıyor. 
  Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan annelere de doğum öncesi hastane çıkış paketi veriliyor. Bu paketin içeriğinde yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarına yönelik hastane çıkışı kıyafeti, uzun ve kısa kollu zıbın, müslin bebek battaniyesi, emzirme önlüğü, mama önlüğü, ağız bezi, amigurumi oyuncak hediye ediliyor. Talepler 153 üzerinden alınıyor. Anneler ihtiyaç halinde çağrı merkezi ile birimlere ulaştıklarında bu verilen eğitimler tekrarlanıyor. 
  2005 yılından bu yana Kocaelili anne adaylarının hamilelik ve emzirme dönemlerinde yeterli beslenmelerine yönelik, süt içme alışkanlığı kazanmalarını ve sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlamak amacıyla 41 Süt Kart hayata geçirilmişti.  Kocaeli sınırları içerisindeki aile sağlığı merkezleri üzerinden kaydı oluşturulan anne adaylarına doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere süt desteği sağlanıyor. Sağlanan süt desteği anlaşmalı marketlerden satın alınabiliyor. 


İHA
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