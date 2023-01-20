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Kocaeli’yi saran koku bugün de etkisini sürdürüyor

- Sahilde yürüyen vatandaşlar kokunun etkisinden burunlarını tutuyor

Kocaeli'yi saran koku bugün de etkisini sürdürüyor

20 Ocak 2023 Cuma 13:42


  - Dünden beri kokunun sürdüğünü anlatan esnaf:   
  - “Dükkana gelen müşteriler ‘Burada ne kokuyor’ diye soruyor”   
  Kocaeli’de dünden bu yana hissedilen ve gaza benzeyen koku etkisini sürdürürken, kaynağı henüz tespit edilemedi. Dışarıya çıkan vatandaşlar, kokudan duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.   
  Kocaeli’de dünden bu yana yayılan kötü kokuyla alakalı vatandaşların şikayeti sürüyor. Bugün de hissedilen kötü koku Körfez, Derince, İzmit, Başiskele, Gölcük gibi kentin birçok farklı noktasında görülüyor. Dünden bu yana AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları da sürüyor. Ekipler, farklı noktalarda ölçümler ve incelemelere devam ederken kokunun kaynağının ne olduğuna dair henüz açıklama yapılmadı. Havanın da güzel olmasıyla sahile çıkması beklenen insan sayısında da azalma olduğu görüldü. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar kötü kokudan duyduğu rahatsızlığı ara sıra burnunu tutarak gösterdi. 
 
  “Dükkana gelen müşteriler ‘Burada ne kokuyor’ diye soruyor” 
  İş yerine uğrayan vatandaşlardan da sürekli kokudan yana şikayetini söylediğini belirten esnaf Kemal Tufaner, “Çok koku alan biri olmamama rağmen ben bile bu kokuyu aldım. Dükkana gelen müşteriler, ‘Ağabey, burada ne kokuyor?’ diye soruyor. Dünden beri koku yoğun. Tanıdık, tuhaf bir koku ama ne olduğu da belli değil” diye konuştu. 
 
  “Evlere kadar koku girdi” 
  Sahilde yürüyüşe çıkan ve kokuyu dünden beri hissettiğini belirten Alaattin Çakır ise, “Dünden beri her tarafta bu kokuyu hissediyoruz. Evlere kadar koku girdi. Doğalgaz kaçağı mı var diye evleri de kontrol ettik. Tanıdık bir koku değil ama doğalgaz kokusuna benziyor” ifadelerini kullandı. 
                              


İHA
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