Kompost Gübre Tesisi Açıldı

Gebze Belediyesi’nin çevreci yatırımı Kompost (Organik Gübre) Üretim Merkezi’nin açılışı, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde hizmete giren Kompost Üretim Merkezi’nin açılışına ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan, Ak Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ve ilçe yöneticileri, CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, akademisyenler ve davetliler katıldı.

SIFIR ATIK PROJESİ HIZ KESMİYOR

Pazaryerlerindeki sebze ve meyve atıklarından organik gübre üretiminin gerçekleştirildiği tesisin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Belediyemiz Kompost Üretim Tesisimizin açılış törenine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kocaeli genelinde ilçeler bazında ilk Sıfır Atık Belgesi sahibi olan Gebze Belediyesi; çevreye duyarlı çalışmalarıyla ambalaj, tekstil, bitkisel atık yağ, elektronik ve pil atıklarını kaynağından toplayarak ekonomiye kazandırıyor. İlklerin öncüsü olan Gebze Belediyesi yönetimi olarak, yeni bir hizmeti hayata geçirmek üzere siz değerli katılımcılarla bir aradayız. Sıfır Atık Proje uygulamasının önemli bir ayağı olan Kocaeli’nin ilk kompost üretim tesisimizi sizlerle birlikte hizmete alıyoruz.

ATIKLAR YÜZDE 40 AZALACAK

Pazarlarda oluşan meyve, sebze gibi organik atıklar ekiplerimiz tarafından kaynağından toplanarak tesisimizde kompost organik gübreye dönüştürülecek. Pazaryerlerinde oluşan atıkların yaklaşık yüzde 40’nın azaltılmasıyla, yıllık 90 bin TL’lik gelirin elde edileceği bu tesisimizi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe ve teşvikleriyle Gebze’mize kazandırıyoruz.

VATANDAŞLARA HEDİYE ETTİLER

Uygulanacak yöntemlerle 15 günde organik gübre elde edeceğimiz tesisimizin bu değerli ürünler, park ve bahçeler müdürlüğü serasında kullanılacak. Bağ, bahçe işlerine meraklı değerli hemşerilerimize de ücretsiz takdim edeceğimiz kompost gübre; görmüş olduğunuz bu modern tesiste uzman ekibimizce üretilecek. Tesisimizin hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz eder, katılımınızdan ötürü de siz değerli konuklarımıza da teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’DE BİR İLK

Törende kısa bir selamlama konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü Sıfır Atık konusunda öncü ve Kocaeli’de bir ilk olan kompost üretim tesisinden dolayı kutladı, çalışmalarında başarılar diledi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan ise konuşmasında, hayırlı olsun temennilerini iletti. Konuşmaların ardından ilçe protokolü açılış kurdelesini birlikte kesti. Konuklarıyla birlikte tesisi gezen Başkan Büyükgöz ve ilçe protokolü vatandaşlara, Kompost Üretim Tesisinde üretilen organik gübrelerden hediye etti.