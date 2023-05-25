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Kömür İmalatı Yapılan İş Yeri Alev Alev Yandı

Başiskele ilçesinde mangal kömürü imalatı yapılan iş yeri alevlere teslim oldu. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Kömür İmalatı Yapılan İş Yeri Alev Alev Yandı

25 Mayıs 2023 Perşembe 11:29

  Olay, Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan mangal kömürü imalatı yapılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı fark eden iş yeri çalışanları dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen iş yeri çalışanı M.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. M.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 
  Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 



İHA
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