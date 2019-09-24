Kömürcüler OSB’de komisyon kurulacak

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası Kömürcüler OSB’nin uygun bir yere taşınmasıyla alakalı yapılan toplantıya katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Kömürcüler OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayhan ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilerinde hazır bulunduğu toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Bizim toplantı gündemimiz, Kömürcüler OSB’nin daha uygun bir yere taşınmasıyla ilgiliydi. Bunu görüştük, müzakere ettik. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Dilovası Belediyemiz ve OSB’nin belirleyeceği yetkililerden oluşan bir heyet aracılığıyla bu sürecin nasıl yönetileceği, uygun yer seçimi, taşınma takvimi ve diğer detaylar üzerinde bir komisyon oluşturulacak” dedi.

“VATANDAŞIN TALEBİ OLMADAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPMIYORUZ”

“Komisyonun çalışmaları doğrultusunda da inşallah zaman geldikçe onu olgunlaştıkça kamuoyunu tekrar bilgilendireceğiz” diyen Başkan Büyükakın, bir basın mensubunun Dilovası’nın taşınması ile ilgi olarak bu toplantıda gündem oldu mu? sorusuna da cevap veren Başkan Büyükakın, “Burada böyle bir gündemimiz olmadı. O ayrı bir konudur. Dilovası’nın mutlaka taşınması diye bir gündemimiz yok. Vatandaşımızın talebi olmadan biz hiçbir yerde kentsel dönüşüm çalışmasını başlatmıyoruz” ifadelerini sarf eti.

“KÖMÜRCÜLER OSB’NİN TAŞINMASI KONUSUNU DEĞERLENDİRDİK”

“Orada bizim için asıl ve vazgeçilmez olan vatandaşımızın talebidir” diyerek açıklamalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Vatandaşımız böyle bir talepte bulunursa, vatandaşımızın rızasına uygun olarak gerekli çalışmaları ilgili heyetler yaparlar. O çalışmada ayrıca yürür. Buradaki gündemin Dilovası’nın taşınmasıyla bir alakası yoktur. Kömürcüler OSB’nin taşınması konusunu değerlendirdik” açıklamasını yaptı. Yer konusunda bir gelişme var mı? sorusuna ise Başkan Büyükakın, “Hayır, sadece arkadaşlarımızla birlikte konuya ilişkin bir heyetin oluşturulması, yapılacak çalışmalar için burada bir değerlendirme yaptık” diyerek açıklamalarını tamamladı.