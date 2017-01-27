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Konak’dan Tatil Önerileri

Konak’dan Tatil Önerileri.

Konak'dan Tatil Önerileri

27 Ocak 2017 Cuma 10:56

Gebze Konak Hastanesi Uzman Psikoloğu Hilal Kübra Şirin yaptığı açıklamada yarıyıl tatilinin iyi bir şekilde planlanması gerektiğini ifade ederek, tatil döneminde çocuğun hayal gücünü geliştirebileceği, kendini özgür ve rahat hissedebileceği ayrıca kendi kararlarını alabilmesine olanak sağlayabilecek aktivitelerin doğru tercih olacağını söyledi. Konak Hastanesi karnelerini alan çocukların tatil döneminin planlamasına ilişkin velilere öneriler başlığı altında bir açıklama yaptı. Konak Hastanesi Gebze Uzman Psikoloğu Hilal Kübra Şirin yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Yarıyıl tatili doğru değerlendirilirse hem geçtiğimiz dönem ki hataları, problemleri çözmek, dinlenip motive olmak hem de gelecek döneme hazır olmak için harika bir fırsattır. Yarıyıl tatili kesinlikle iyi bir şekilde planlanmalıdır. Çocuklar kendi planlarını kendilerini düzenleyebilir, gerekirse aile tarafından da desteklenebilir. Planlar hazırlanırken içerik gerçekçi olmalıdır. Hedefler, kapasitelere göre belirlenmelidir. İçerik ne kadar gerçekçi olursa plana uyum oranı o kadar artacaktır. Plan hazırlanırken geçen dönem ki eksikler de dikkate alınmalıdır. Çocuğun dinlenebileceği, kendine ve arkadaşlarına zaman ayırabileceği, hobilerini geliştirebileceği, aile ile iletişimini artırabileceği aktivitelerin yanı sıra okuldan ve derslerden de uzaklaşmaması adına düzenli ders çalışmayı içeren bir plan olmalıdır.”
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