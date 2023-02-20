Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı

Derince ilçesinde seyir halindeyken önüne köpek çıkan sürücü, köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca kaldırıma çarptı. Ardından savrulup aydınlatma direğine çarpan otomobil, takla atarak ters durabildi. Otomobilin içindeki 3 kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BVZ 604 plakalı Peugeot marka otomobille seyir halinde olan Büşra T., önüne köpek çıkınca aniden direksiyonu kırdı. Önce kaldırıma çarpan otomobil ardından savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, ters vaziyette durabildi. Sürücü Büşra T. ve yanındaki 2 arkadaşı kendi imkanlarıyla otomobilin içerisinden çıktı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan 3 arkadaşa ambulansta müdahalede bulundu. 3 arkadaş, durumlarının iyi olması üzerine hastaneye götürülmedi. Kazadan dolayı cadde üzerinde trafikte yavaşlama olduğu görülürken trafik polisleri güvenli geçişleri sağladı. Takla atan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.







İHA