Köprülü kavşak renkleniyor
Başiskele Sanayi Köprülü Kavşağı’nda bitkilendirme ve yonga çalışması yapılıyor.
6 BİN 22 METREKARE ALANDA
Çevre düzenlemesinin sona yaklaşıldığı köprülü kavşaktaki çalışmalar 6 bin 22 metrekare alanda gerçekleştiriliyor. Çalışma dahilinde kavşağa canlılık katacak farklı renklerde yonga ve taş kullanılıyor. Yapılan çalışma ile kavşak ve çevresi estetik acıdan zenginleşiyor.
BİTKİLENDİRME YAPILIYOR
Yapılan çalışma kapsamında alanın yeşil bir çevreye sahip olabilmesi için çim ve bitkilendirme de gerçekleştiriliyor. Alana 82 adet Akuba, 132 adet Tenax, 85 adet Şimşir, 117 adet Pitosporum, 69 adet Taflan, 61 adet Açelya, 16 adet Ortanca, 288 adet ve Ateş Dikeni dikildi. Ayrıca 52 metre tel çit imalatı ve alanın her zaman yeşil kalabilmesi için otomatik sulama sistemi kuruldu.