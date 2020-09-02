Köprülü kavşak renkleniyor

Şehir birçok noktasında ulaşıma nefes aldıracak köprülü kavşaklar inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda çevre düzenlemesi yaparak hem yeşil alan hem de görsel zenginlik oluşturuyor. Başiskele ilçesi Kullar semtinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşağı’nda da Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çevre düzenleme çalışması yapılıyor. Çevre düzenlemesi kapsamında köprülü kavşak, rengarenk yongalar ile bezeniyor.





6 BİN 22 METREKARE ALANDA



Çevre düzenlemesinin sona yaklaşıldığı köprülü kavşaktaki çalışmalar 6 bin 22 metrekare alanda gerçekleştiriliyor. Çalışma dahilinde kavşağa canlılık katacak farklı renklerde yonga ve taş kullanılıyor. Yapılan çalışma ile kavşak ve çevresi estetik acıdan zenginleşiyor.





BİTKİLENDİRME YAPILIYOR

