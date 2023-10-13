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Körfez'de 5 Katlı Riskli Bina Yıkıldı

Körfez Belediyesi, yüksek riskli olduğu tespit edilen 5 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Körfez'de 5 Katlı Riskli Bina Yıkıldı

13 Ekim 2023 Cuma 13:08

 Körfez Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü çalışma çerçevesinde yüksek riskli olduğu tespit edilen binanın yıkımını gerçekleştirdi. Barbaros Mahallesi’nde D-100 kara yoluna cephe konumdaki binanın riskli yapı olduğunun tespiti sonrasında bina sahipleri ile görüşen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkım işlemini de gerçekleştirdi. 
  Sabah saatlerinde başlayan ve güvenlik önlemleri alınan binanın yıkımı Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
 
  


İHA
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