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Koşarak Karşıya Geçen Yaya Otomobilin Aynasına Çarpıp Yaralandı

Kocaeli’de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yavaşlamaya çalışan otomobile çarparak düştü. Yan aynanın karın boşluğuna denk gelmesiyle yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Koşarak Karşıya Geçen Yaya Otomobilin Aynasına Çarpıp Yaralandı

13 Haziran 2023 Salı 11:01

  Kaza, İzmit Kandıra yolu Yahya Kaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen yaya, o sırada seyir halinde yavaşlamaya çalışan 41 ABB 940 plakalı otomobilin yan tarafına çarparak düştü. Sürücü, otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin yan aynasının karın boşluğuna gelmesiyle yaralanan yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı trafikte yoğunluk oluştu. Trafik polisleri, güvenli geçişleri sağlamak adına bölgede çalışma yürüttü. 
  Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 




İHA
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