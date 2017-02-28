İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Köseköy Kavşağı Projesi için ihale düzenlendi

Büyükşehir, Köseköy Kavşak Düzenleme Projesi için ihale gerçekleştirdi

Köseköy Kavşağı Projesi için ihale düzenlendi

28 Şubat 2017 Salı 16:55


 

Köseköy Kavşağı Projesi için ihale düzenlendi

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı kapsamında D-100 Karayolu üzerindeki projeleri uygulamaya devam ediyor. Sabancı Kavşağı ve yan yollarıyla D-100 trafiğini transit bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Köseköy Kavşağı’nda düzenleme yapacak. Tünel geçişli köprülü kavşak şeklinde yapılacak projeyle bölgedeki trafik ışıkları ortadan kalkarak, araçların kesintisiz ulaşımı sağlanacak.

 

16 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı projenin yapımını üstlenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye 16 firma teklif sundu. En düşük teklifi 31 milyon 962 bin TL ile Akçelik+Gürtur verirken, en yüksek teklif 48 milyon 399 bin TL ile Hasko İnşaat’tan geldi. Projeyi üstlenecek firma kavşağı 430 gün içerisinde tamamlayacak.

 

20 KİLOMETRELİK KESİNTİSİZ D-100

Köseköy Kavşağı’nın dal-çık şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergahı kesintisiz hale gelecek. Köseköy Kavşağı, TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2x2 şerit olarak uygulanacak.

 

110 METRE TÜNEL

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel(dal-çık) 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılacak. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak. Çalışmada dere ıslahı ve altyapı uygulamaları da gerçekleştirilecek. 

 

Firmalar                                                  Teklifler

 

Akçelik+Gürtur                               31 milyon 962 bin TL

Şaara İnşaat+Yol Yapı İnşaat      37 milyon 499 bin TL

Agne Yap+Par Sanayi                  37 milyon 741 bin TL

Enam İnşaat                                   39 milyon 621 bin TL

Aksiyon Yapı                                  41 milyon 773 bin TL

Ulaşım İnşaat                                 41 milyon 901 bin TL

AKM Yapı İnşaat                           42 milyon 152 bin TL

Kibsaş İnşaat+Gürtur İnşaat        42 milyon 561 bin TL

Doğan İnşaat+ Güney İnşaat       43 milyon 300 bin TL

Akova İnşaat+Semih Atik              43 milyon 778 bin TL

Yapı Proje                                      44 milyon 579 bin TL

Simge Mat.                                     44 milyon 745 bin TL

Haldız İnşaat                                  45 milyon 250 bin TL

FNS İnşaat+Fedyol İnşaat           45 milyon 444 bin TL

İlke Yapı                                          46 milyon 964 bin TL

Hasko İnşaat                                  48 milyon 399 bin TL

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Müftüye Ziyaret Müftüye Ziyaret
3 bin 230 metre kare Satılık Arazi 3 bin 230 metre kare Satılık Arazi
GTO 'da Konuşulacak! GTO 'da Konuşulacak!
KASİAD Kahvaltıda KASİAD Kahvaltıda
İşaret Dili Eğitimleri Başladı! İşaret Dili Eğitimleri Başladı!
GTÜ’ de Gümrük Birliği Konuşuldu GTÜ’ de Gümrük Birliği Konuşuldu
Yukarı Çık

Müftüye Ziyaret
Erbakan Vakfı Gebze ilçe Başkanı Engin Kılıç ve beraberindeki heyet; Gebzeye yeni atanan ilçe müftüsü...

Haberi Oku