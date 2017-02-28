Köseköy Kavşağı Projesi için ihale düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı kapsamında D-100 Karayolu üzerindeki projeleri uygulamaya devam ediyor. Sabancı Kavşağı ve yan yollarıyla D-100 trafiğini transit bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Köseköy Kavşağı’nda düzenleme yapacak. Tünel geçişli köprülü kavşak şeklinde yapılacak projeyle bölgedeki trafik ışıkları ortadan kalkarak, araçların kesintisiz ulaşımı sağlanacak.

16 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı projenin yapımını üstlenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye 16 firma teklif sundu. En düşük teklifi 31 milyon 962 bin TL ile Akçelik+Gürtur verirken, en yüksek teklif 48 milyon 399 bin TL ile Hasko İnşaat’tan geldi. Projeyi üstlenecek firma kavşağı 430 gün içerisinde tamamlayacak.

20 KİLOMETRELİK KESİNTİSİZ D-100

Köseköy Kavşağı’nın dal-çık şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergahı kesintisiz hale gelecek. Köseköy Kavşağı, TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2x2 şerit olarak uygulanacak.

110 METRE TÜNEL

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel(dal-çık) 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılacak. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak. Çalışmada dere ıslahı ve altyapı uygulamaları da gerçekleştirilecek.

Firmalar Teklifler

Akçelik+Gürtur 31 milyon 962 bin TL

Şaara İnşaat+Yol Yapı İnşaat 37 milyon 499 bin TL

Agne Yap+Par Sanayi 37 milyon 741 bin TL

Enam İnşaat 39 milyon 621 bin TL

Aksiyon Yapı 41 milyon 773 bin TL

Ulaşım İnşaat 41 milyon 901 bin TL

AKM Yapı İnşaat 42 milyon 152 bin TL

Kibsaş İnşaat+Gürtur İnşaat 42 milyon 561 bin TL

Doğan İnşaat+ Güney İnşaat 43 milyon 300 bin TL

Akova İnşaat+Semih Atik 43 milyon 778 bin TL

Yapı Proje 44 milyon 579 bin TL

Simge Mat. 44 milyon 745 bin TL

Haldız İnşaat 45 milyon 250 bin TL

FNS İnşaat+Fedyol İnşaat 45 milyon 444 bin TL

İlke Yapı 46 milyon 964 bin TL

Hasko İnşaat 48 milyon 399 bin TL