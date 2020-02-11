Köseler, PTT şubesine kavuştu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşların PTT hizmetlerinden yerinde faydalanmaları için başlattığı ‘her mahalleye PTT ofisi’ açılması çalışması meyvelerini vermeye devam ediyor.

Başkan Şayir, Diliskelesi ve Tavşancıl’da açılan PTT hizmet şubelerinin ardından önceki gün de Köseler Mahallesi’ne PTT hizmet Şubesinin hizmete açıldığını duyurdu.

DAHA KOLAY VE DAHA HIZLI

Vatandaşların daha kolay ve daha hızlı hizmet almaları adına çalışan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Köseler Mahallesi’nde açılan PTT Şubesiyle vatandaşların zorlanmadan PTT hizmetlerini alabileceğini belirterek ilçenin kuzeyinde kalan Tepecik, Köseler, Demirciler ve Çerkeşli Mahallesinde ki vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Şayir, açılan PTT şubesinin hayırlı olmasını dilerken, bir kez daha vatandaşların da takdirini kazandı.