Köşker Duasını Aldı !

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Osman Yılmaz ve Köşklü Çeşme mahallelerinde esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Köşker mahalle esnaflarına hayırlı işler dileklerinde bulundu, 16 Nisan’da daha güçlü bir Türkiye için Gebze’den güçlü bir ‘evet’ çıkacağına inandığını belirtti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Osman Yılmaz ve Köşklü Çeşme mahallelerinde esnafları ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile de sohbet gerçekleştiren Başkan Köşker, öneri ve taleplerini aldı. Türkiye’nin daha güçlü ve dünyada sözü geçen bir ülke olabilmesi için Başkan Köşker, mahalle sakinlerinden halk oylamasında ‘evet’ sözü aldı. Başkan Köşker mahalle ziyareti sırasında oyun oynayan çocuklarla da sohbet etti, çocuklara hediye verdi.

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