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Köşker Duasını Aldı !

Köşker mahalleleri geziyor;

Köşker Duasını Aldı !

25 Mart 2017 Cumartesi 09:23


 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Osman Yılmaz ve Köşklü Çeşme mahallelerinde esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.  Başkan Köşker mahalle esnaflarına hayırlı işler dileklerinde bulundu, 16 Nisan’da daha güçlü bir Türkiye için Gebze’den güçlü bir ‘evet’  çıkacağına inandığını belirtti.

 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Osman Yılmaz ve Köşklü Çeşme mahallelerinde esnafları ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile de sohbet gerçekleştiren Başkan Köşker,  öneri ve taleplerini aldı. Türkiye’nin daha güçlü ve dünyada sözü geçen bir ülke olabilmesi için Başkan Köşker, mahalle sakinlerinden halk oylamasında ‘evet’ sözü aldı. Başkan Köşker mahalle ziyareti sırasında oyun oynayan çocuklarla da sohbet etti, çocuklara hediye verdi.

ŞERİFE ANNENİN DUASINI ALDI

Başkan Köşker daha sonra, belediye başkan yardımcısı Nilay ayran ve Milli sporcu Nagehan Malkoç ile birlikte, evinde tedavisi devam eden Şerife Salik’i ziyaret etti. Şerife Hanım’la bir süre sohbet ederek hayır duasını alan Başkan Köşker’e ziyaretinden ötürü Salik ailesi de teşekkür etti.

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