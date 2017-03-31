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Köşker Güzeller'de..

Başkan Köşker Güzellere konuk oldu

Köşker Güzeller'de..

31 Mart 2017 Cuma 10:00


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Güzeller Mahallesi’ne konuk oldu. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Köşker’e belediye meclis üyesi Ergün Kahraman da eşlik etti. Güzeller Mahallesini gezen Başkan Köşker, esnaf ve mahalle sakinleri ile sohbet etti, hizmetlere ilişkin öneri ve talepleri dinledi. Başkan Köşker yaklaşan halk oylamasında Güzeller Mahallesi sakinlerinin Milli iradeye sahip çıkacaklarını inandıklarını söyledi. Çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Köşker onlarla da bol bol fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler
KöşkerGüzeller MahallesiAdnan Köşker
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