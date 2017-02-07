Köşker, Pazar Yerlerini Gezdi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze’nin modern mimaride yapılan kapalı pazar yerlerinde incelemelerde bulundu. Belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran ve ilgi birim müdürleriyle ilk olarak, eski fen işleri şantiye alanında yapımı devam eden Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri’nde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



TÜM İHTİYAÇLAR DÜŞÜNÜLDÜ



38 bin 500 metrekare alan üzerinde inşası devam eden ve içerisinde pazarcı esnaflarının tüm ihtiyaçlarının düşünülerek projelendirildiği Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Köşker, gelinen aşama hakkında kapsamlı bilgi aldı. Kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Mevlana Kapalı Pazaryeri’nin tamamlanmasının ardından Cuma Pazarı’nın bu alana taşınacağını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze’mizi modern kent görüntüsüne uymayan sokak pazarlarında kurtaracağız.



MODERN KENTE MODERN PAZARLAR



Cuma pazarını buraya taşıdığımızda hem pazar esnafı hem de Gebzeliler modern alanlarda alışverişlerini yapabilecek. İnşaatı devam eden pazarımızda pazar esnafının ve vatandaşın tüm ihtiyaçlarını düşündük” ifadelerini kullandı M evlana Pazar yerinin ardından, hizmete giren ve dükkanlar bölümünde devam eden çalışmaların da büyük oranda tamamlandığı Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazaryeri’ne geçen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, çalışmalar hakkında teknik sorumlulardan bilgi aldı.





