İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Köşker’e Erzurum’dan Konuk Başkan!

Başkan Köşker’e, Erzurum’dan konuk başkan.

Köşker'e Erzurum'dan Konuk Başkan!

17 Ocak 2017 Salı 12:00

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ağırladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Başkan Köşker’in nezdinde, Gebze’de yaşayan Erzurumlulara hemşerilerinin selamlarını getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ev sahipliğinden ötürü Köşker’e teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, konuk başkan Mehmet Sekmen’e Gebze hakkında bilgi verdi. Belediye çalışmalarına ve hizmetlerine ilişkin istişarede de bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in ziyareti hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
KöşkerBaşkanGebzeKocaeliGebze GazetesiERZURUMçayırovaİzmitDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE'YE YENİLENİYOR: 'METRO' GELECEK! GEBZE'YE YENİLENİYOR: 'METRO' GELECEK!
Sahipsiz Hayvanlar Toplanıyor! Sahipsiz Hayvanlar Toplanıyor!
Metruk binalar tehlike saçıyor! Metruk binalar tehlike saçıyor!
Aile Danışmanlık Merkezi GEBZELİLERİN HİZMETİNDE Aile Danışmanlık Merkezi GEBZELİLERİN HİZMETİNDE
ÖĞRENCİLERDEN SÜPER PROJE! ÖĞRENCİLERDEN SÜPER PROJE!
Hospital Park seminer verdi! Hospital Park seminer verdi!
Yukarı Çık

banner191

banner190

GEBZE'YE YENİLENİYOR: 'METRO' GELECEK!
Ak Parti İlçe Teşkilatının Gaziler, Güzeller ve İnönü mahallesi Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında...

Haberi Oku