Köşker’e Erzurum’dan Konuk Başkan!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ağırladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Başkan Köşker’in nezdinde, Gebze’de yaşayan Erzurumlulara hemşerilerinin selamlarını getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ev sahipliğinden ötürü Köşker’e teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, konuk başkan Mehmet Sekmen’e Gebze hakkında bilgi verdi. Belediye çalışmalarına ve hizmetlerine ilişkin istişarede de bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in ziyareti hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.