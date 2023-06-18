Köy Yolları Şehir Merkezini Aratmıyor

Köy yollarında yol konforunu arttırmak için üstyapı çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların kolay ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Böylelikle İzmit İlçesinin kırsal mahallelerinin yolları şehir merkezini aratmıyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla asfaltlama çalışmalarına hız verildi. Buna göre ekipler, birçok köye ulaşımın sağlandığı İzmit ilçesi Sepetçi grup yolunda asfaltlama yaptı. 3 kilometre uzunluğundaki Eseler-Bayraktar bağlantı yolu alt ve üstyapı çalışmalarıyla yenilendi. Çalışma dahilide beton yol olan Güvercinlik- Mecidiye bağlantı yolu asfaltlanarak yenilendi. İzmit ve Kandıra ilçelerini birbirine bağlayan 3,5 kilometre uzunluğundaki Güvercinlik-Gölköy bağlantı yolu da asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

İHA