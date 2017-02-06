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Küçük Çocuk Çöp Konteynerine Düştü

Gebze'de yer altı çöp konteynerine düşen çocuk itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Küçük Çocuk Çöp Konteynerine Düştü

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:16

Alınan bilgiye göre Gebze İnönü Mahallesinde yer altına döşenen çöp konteynerinde bir çocuğun olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri konteyneri kaldırmak için Gebze Belediyesi ekiplerine haber verdi.  Ekiplerin kısa süren çalışmasının ardından 6 yasında olduğu tahmin edilen çocuk bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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