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Kurtuluşu ve şehitleri unutmadılar

Trabzon’un kurtuluşunun 99’uncu fethinin 556 ’ıncı yılı olması vesilesiyle geçtiğimiz Cuma akşamı Gebze Trabzonlular Derneği tarafından bir kutlama programı gerçekleştirildi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ’nde düzenlenen kutlama programına çok sayıda kişi katıldı.

Kurtuluşu ve şehitleri unutmadılar

27 Şubat 2017 Pazartesi 10:32


Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okunun şehitler yad edildi. Program sonrası konuşan Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, “ 24 Şubat Trabzon’un Fethi ve Şehitleri Anma Programına katılan herkese teşekkür etti.
Başkan Demirtaş sözlerine şöyle devam etti, “ Evliya Çelebi’nin küçük İstanbul’a benzettiği, İrem bağları gibi süslü, zarif dost ve sadık insanların yaşadığı, şehirdir Trabzon. Trabzon bir İmparatorluk şehridir. Trabzon Fatih’in Feth ettiği, Yavuz’un 29 yıl valilik yaptığı, Sultan Süleyman’ın doğup da delikanlılığa kadar yaşadığı şehirdir.
Medeniyet şehridir, şehzadelerin emanet edildiği emin şehirdir. 
Fatih’in Sara Hatun'a söylediği gibi “uğrunda meşakate katlanılacak” bir şehirdir.
Başkent Ruhu’ taşıyan, Türkiye’nin en kalabalık 28. Şehridir.
Birinci Dünya Savaşının en ağır darbesini gören illerden biridir Trabzon. 
15-16 Nisan 1916'da şehir boşaltılmış ve işgal ile Trabzon'un acı dolu esaret ve muhacirlik günleri başlamıştır. 1917'de Rusya'da Bolşevik ihtilali’nden sonra birliklerimiz 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon'a girmiştir. 
Şehitlerimiz dün Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Trabzon’da, bugün Doğu’da, Suriye’de, 15 Temmuzda alçak kurşunlara göğsünü siper eden şehitlerimiz. Sizler bizim onurumuz gururumuzsunuz.
“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?”  Vatan için feda olan kardeşlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz bizler de sizinleyiz. Biz de feda oluruz. “Dünyaları alsak da” vermeyiz “bu cennet vatanı”.
“Bir hilal uğruna” batan güneşler. Bak “sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.” Bizden selamlar söyle efendimize biz de hazırız gövdemizi siper etmeye.
“Ulusun Korkma!”
Hansı, Alexsi, haini, eşkıyası. Biz yanındayız askerimin, polisimin, devletimin, milletimin. Omuz omuzayız, kol kolayız. Aramıza “tefrika, düşman” sokmayacağız. “Toplu vuracak” yüreklerimiz, onu hainlerin topları sindiremeyecek.
Lanet olsun “milleti alçakça vuran darbelere!”
Lanet olsun “onlara alkış dağıtan kahbelere!”
Bu güzel günde hem memleketimiz Trabzon’un fethini kutluyoruz hem de şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygılar sunuyorum.” İfadelerini kullandı 
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