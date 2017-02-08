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Kuştepe'ye Yeni Mescit!

Çayırova Belediyesi, özellikle hafta sonlarında büyük yoğunluğun yaşandığı Kuştepe Piknik alanına vatandaşların dini vazifelerini yerine getirebilmesi amacıyla mescid inşa ediyor.

Kuştepe'ye Yeni Mescit!

08 Şubat 2017 Çarşamba 16:27

Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından yapımı devam eden 2 katlı mescid, bay-bayan, bebek bakım odası ve şadırvanlar olmak üzere üç bölümden oluşuyor.
Kuştepe piknik Alanında yapımı devam eden mescidin Çayırova halkı için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, piknik alanına gelen vatandaşların daha rahat ve daha temiz bir ortamda dini vazifelerini yerine getirebileceklerini söyledi.

Demirci, “ İbadetlerinin Temizliği Ekiplerimiz Tarafın İtinayla Yapılmakta” 

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışarak, bütün okullara ve ibadethanelere tüm hizmetleri götürdüklerini vurgulayan Başkan Demirci, “Ekiplerimiz tarafından Kuştepe Piknik alanına 2.  Mescidimizi yapıyoruz. İnsanlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapmaları için her türlü kolaylığı düşündük. Mescidimiz, bay-bayan ve bebek bakım odası olarak üç bölümden oluşuyor. Mescidin içinde abdest almak için de ayrı bölümler bulunuyor. Çocuklarıyla pikniğe gelen aileler için de bebek bakım odası var. İnsanlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekleri ortamları hazırlamak en önemli vazifelerimizden biri. Bununla birlikte ibadethanelerin temizliğini de fazlasıyla önemsiyoruz. İlçemizde bulunan 1 Cemevi, 3 vakıf ve 37 Caminin temizliği periyodik olarak belediye ekiplerimiz tarafından yapılmakta” dedi.

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