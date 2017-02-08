Kuştepe'ye Yeni Mescit!

Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından yapımı devam eden 2 katlı mescid, bay-bayan, bebek bakım odası ve şadırvanlar olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Kuştepe piknik Alanında yapımı devam eden mescidin Çayırova halkı için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, piknik alanına gelen vatandaşların daha rahat ve daha temiz bir ortamda dini vazifelerini yerine getirebileceklerini söyledi.



Demirci, “ İbadetlerinin Temizliği Ekiplerimiz Tarafın İtinayla Yapılmakta”