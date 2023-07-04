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Kuzey Marmara Otoyolu’nda Hurda Kağıt Yüklü Tır Dorsesi Alevlere Teslim Oldu

- Sürücü, dorseden ayırdığı çekiciyi yanmaktan son anda kurtardı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Hurda Kağıt Yüklü Tır Dorsesi Alevlere Teslim Oldu

04 Temmuz 2023 Salı 21:26

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tırın hurda kağıt yüklü dorsesi, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Sürücü çekiciyi dorseden ayırarak yanmaktan son anda kurtardı. 
  Olay, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda kağıt yüklü C.S. hakimiyetindeki 55 BS 051 plakalı tırın dorse kısmında yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklanan yangın büyüyerek kağıtlara da sıçradı. Sürücü ise dorseden ayırdığı çekiciyi yanmaktan son anda kurtardı. Yangını fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa adrese ulaşan itfaiye ekipleri, dorseyi saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede bulunan hurda kağıtların tamamı kullanılamaz hale geldi. 
  Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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