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Lise Öğrencilerine Sınav Kaygısından Kurtulma Eğitimi

Gebze Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik sınav kaygısından kurtulma eğitimi veriliyor.

Lise Öğrencilerine Sınav Kaygısından Kurtulma Eğitimi

23 Mayıs 2023 Salı 16:14

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik başlatılan kaygıdan kurtulmaya yönelik eğitimler devam ediyor. Belirlenen program dahilinde uzman Mustafa İşlek’in bilgilendirme yaptığı eğitimlerde, sınav öncesinden kaygı seviyelerini belirli bir düzeyde tutmanın ipuçlarından ve yoğun stresin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gibi birçok konuda öğrenciler bilgilendiriliyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de liselerde verilen eğitimlere zaman zaman katılarak, öğrencilere moral veriyor. 
 


İHA
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