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Lodosun Devirdiği Tabelalardan Canını Son Anda Kurtardı, O Anlar Kameraya Yansıdı

Kocaeli’de etkili olan lodos, yan yana bulunan iki işyerinin tabelalarını ve küpeştelerini devirdi. Markete girmekte olan bir vatandaş son anda geri adım atmasıyla kurtulurken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Lodosun Devirdiği Tabelalardan Canını Son Anda Kurtardı, O Anlar Kameraya Yansıdı

12 Mart 2023 Pazar 18:43

 
  Kocaeli’de etkili olan lodostan Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde bulunan bir market de nasibini aldı. Bir anda şiddetli olan lodos yaklaşık 50 kilo ağırlığında olan 2 ayrı tabelayı ve küpeşteleri etkileyerek aşağı düşmelerine sebep oldu. Düşme esnasında markete girmekte olan bir vatandaş ise son anda geri çekilerek yara almaktan kurtuldu. Olayla beraber 2 tane araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 
 
  “Tabelaların tahmini ağırlığı yaklaşık 50 kilo civarıydı” 
  Tabelası devrilen marketin sahibi Vurgun Başer, “Öğle vakti 13.30 sıralarında bu olayla karşı karşıya kaldık. Uzun uzadıya tabelalar ve küpeşteleri mevcuttu. Lodos, komple tabela ve küpeşteleri kopararak aşağıya düşmesine sebep oldu. Bir tane vatandaşımızın üstüne geliyordu. Vatandaşımızın kendisini geri çekmesiyle beraber ayağının dibine düştü. Allah’a şükür kimsenin başına bir şey gelmedi. Tek tesellimiz bu. Tabelaların tahmini ağırlığı yaklaşık 50 kilo civarıydı. Ben ağırlıktan değil de mukavemet gücüyle paraşüt etkisi yaparak aşağıya düşüp mermerleri kırdığını düşünüyorum. Dileriz, bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız” dedi. 










İHA
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