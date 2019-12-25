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Lokman Ayva’dan Başkan Çiftçi’ye ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Hukuk Müşaviri İlham Karaman, Beyazay Derneği İstanbul Şube Başkanı Hanife Baykal, Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti ve Gebze Teknik Üniversitesi Engelliler Birimi Başkanı Prof. Dr. Meral Elçi’yi makamında ağırladı.

Lokman Ayva'dan Başkan Çiftçi'ye ziyaret

25 Aralık 2019 Çarşamba 16:55

Başkan Çiftçi, karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette  aynı zamanda AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seçim beyannamemsinde sözünü verdiği engellilerle ilgili proje hakkında görüş alış verişinde bulunduğu Beyazay Derneği heyetine, engellilere verdikleri hizmetler hakkında bilgiler veren  Başkan Çiftçi, ziyaretlerinden dolayı teşekkür eti.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ise, Çayırova’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifa ederek, misafirperverliği için Başkan Çiftçi’yi teşekkür etti.

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