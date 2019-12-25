Lokman Ayva’dan Başkan Çiftçi’ye ziyaret

Başkan Çiftçi, karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette aynı zamanda AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seçim beyannamemsinde sözünü verdiği engellilerle ilgili proje hakkında görüş alış verişinde bulunduğu Beyazay Derneği heyetine, engellilere verdikleri hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Çiftçi, ziyaretlerinden dolayı teşekkür eti.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ise, Çayırova’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifa ederek, misafirperverliği için Başkan Çiftçi’yi teşekkür etti.



