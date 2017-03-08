-Malkoç: “yanlışları biliyor, alternatifleri bilmiyoruz”

Genç MÜSİAD Gebze, alanında dünyanın en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Servet Bayındır’ı İslam’da bankacılığı ve ticareti anlatmak üzere Gebze’ye getiriyor.



Genç MÜSİAD Gebze, (Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gebze) İslami ticaret alanında akıllarda ki soru işaretlerinin ortadan kaldırılacağı ve merak edilenlerin anlatılacağı bir etkinliğe imza atıyor. 10 Mart (Cuma) saat: 19:00’da başlaması planlanan seminer, GTO (Gebze Ticaret Odası) Meclis Salonunda yapılacaktır.



“ALTERNATİFLERİ BİLMİYORUZ”

Etkinliğe Gebze Bölgesi’nde ticaret yapan herkesi davet eden Genç MÜSİAD Gebze Yönetim Kurulu Başkanı Enes Malkoç, “ne yazık ki; kredi, kredi kartı, faiz ve bunun gibi İslam’da yeri olmamasına rağmen hayatımızın bir parçası olan banka terimlerinin olmadığı bir dünyayı düşünemez hale geldik. Her fırsatta bu terimlerin hayatımızda ki olumsuzluklarını biliyor ve dile getiriyoruz. Lakin her ne kadar dile getirilse de alternatifler hakkında bir çoğumuz bilgi sahibi değiliz. Prof. Dr. Servet Bayındır’ın vereceği seminerin bir çok konuda dinleyenlere ışık olacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Servet Bayındır kimdir?

1993’te M.Ü. İlâhiyat Fakültesini, 2005 yılında A.Ü. İktisat Fakültesini bitirdi. M.Ü.S.B.E’de “Özel Finans Kurumlarının İslâm hukuku Yönünden Değerlendirilmesi” adlı teziyle Yüksek Lisansını (1995), “Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı’ndaki Yeri” adlı teziyle Doktorasını tamamladı (2004). Malezya’da, INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) programını tamamladı (2008-2010). İslam Hukuku Penceresinden Vadeli İşlem Sözleşmeleri adlı çalışmasıyla Doçentlik (2008), İslam Hukuku Açısından Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri adlı teziyle Profesör unvanını aldı (2014).

T.K.B.B.’nin düzenlediği “Katılım Bankacılığının Finans Sektörüne Getirdiği Yenilik ve Açılımlar” konulu Proje Yarışması’nda Birinci Derecede Mansiyon Ödülü ile ödüllendirildi (Mart 2009).

Servet Bayındır, halen Prof. Dr. unvanıyla İ.Ü. İlahiyat Fakültesinde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

Kitapları:

1. Fıkhî ve İktisadî Açıdan İslamî Finans-2 (Para ve Sermaye Piyasaları), İstanbul, 2015.

2. İslâm Hukuku Penceresinden Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Forward, Future, Opsiyon ve Swap), İstanbul 2008.

3. Fıkhî ve Ahlakî Yönleriyle İslam’da Ticaret, (Tercüme), İstanbul 2007.