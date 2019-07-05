Mavi masa 7 bin 200 kişiyi işe yönlendirdi

Belediye binasının giriş katında bulunan ve İş-Kur Gebze Şube müdürlüğü ile koordineli çalışan ve 2009 yılından bugüne binlerce kişiyi işe yerleştiren mavi masa, işverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi görüyor. Ocak’ta 1503, Şubat’ta 1625, Mart’ta 890, Nisan’da 1220, Mayıs’ta 585 ve Haziran’da 1378 olmak üzere bu yılın ilk altı ayında toplam 7201 bir kişiyi Çayıova’da çeşitli sanayici kuruluşu ve işletmelere yönlendiren Çayırova Belediyesi mavi masa birimi, sanayicilerin istihdam ihtiyacına önemli katkı sunuyor. İş için yapılan yönlendirmenin büyük bir bölümü olumlu sonuçlanırken, yeni bir ekmek kapısı bulan vatandaşlar geri dönüş yaparak belediye yetkililerine teşekkür ediyor. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı işverenlerin işçi taleplerinin azalmasına karşın, mavi masa yetkilileri, fabrikaların insan kaynakları ile irtibata geçerek, kendilerine gelen talepleri firma yetkililerine bildirerek vatandaşları işe yerleştirmek için özel çaba gösteriyor. Sadece vatandaşları işe yönlendirmekle kalmayan mavi masa, danışmanlık hizmetinin yanı sıra vatandaşların işsizlik maaşı işlemlerini de yaparak, işsiz kalanlara büyük kolaylık sağlıyor.