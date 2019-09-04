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Meclis kararları oy birliği ile alındı

Çayırova Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleşti.

Meclis kararları oy birliği ile alındı

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:58

Bir önceki meclis toplantısına ait karar özetlerinin kabulü ve yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili meclise bilgiler verdi. Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmasının ardından gündemdeki maddelere geçildi. Gündemin birinci maddesi olan mülkiyeti belediyeye ait hisse satışlarında uygulanacak taksit sayısının 48 ay olarak belirlenmesine yönelik 01/07/2019 tarihinde alınan meclis kararının revize edilmesi, ilçeye kurulacak halk ekmek sistemi ile ilgili belediye başkanı Bünyamin  Çiftçiye yetki verilmesi ve ilçedeki isimsiz parklara isim verilmesi ile ilgili maddeler oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda, bir sonraki meclis toplantısının 1 Ekim Salı günü yapılması kararlaştırıldı.

 

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Anahtar Kelimeler
Belediye Meclisi Eylülçayırova
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