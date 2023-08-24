Mehmet Akif Ersoy Caddesi baştan sona yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Yenikent Mahallesinden Körfez Kent, Yelkent Sitesi ve Körfez Asri Mezarlığına ulaşımın sağlandığı Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor. 300 metre uzunluktaki Mehmet Akif Ersoy Caddesinde tretuvar ve parke kaldırım tamiri yapacak olan büyükşehir belediyesi, bin ton binder, 600 tonda aşınma asfalt serimiyle caddeyi baştan aşağı yeniliyor. Eskiyen ve bozulmaların meydana geldiği eski asfalt trimer kazısı ile söküldü. Toplu taşıma araçlarının güzergahı da olan Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yapımına başlanan üst yapı yenileme ve kaldırım bordür çalışmalarıyla yaya ve araç geçiş güvenliği sağlanacak.

İHA