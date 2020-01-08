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Memurların sosyal denge sözleşmesi tamam

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı.

Memurların sosyal denge sözleşmesi tamam

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:41

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kocaeli Şubesi ile Çayırova Belediyesi’nde çalışan sözleşmeliler de dahil toplam 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sadettin Arıkboğa, Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, Bem-Bir-Sen Çayırova Belediyesi Temsilcisi Melik Akdaş’ta hazır bulundu. Toplantı sonrası Başkan Çiftçi,  belediyede çalışan sözleşmeliler de dâhil toplam 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı.

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çayırovaMemurSözleşmeBünyamin çiftci
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