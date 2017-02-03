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METRO İLK 'GEBZE' de!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Metrosu projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

METRO İLK 'GEBZE' de!

03 Şubat 2017 Cuma 14:44

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu Gebze’de bulunan Mimarlar Odasını ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve  AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba da eşlik etti.

KENT MİMARI OLMASI GEREKİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu: “Odalar, muhatap alınması gereken birimlerdir. Mimarlar Odası kentin imarı, estetiği hatta kentin sağlığına varıncaya kadar bir kent mimarı olması gerekiyor. Kentin kimliğini o kentin kimlikli mimarları oluşturması gerekir. Türkiye’de bu mimarın kenti diyebileceğimiz bir kent Gebze olması için hep beraber mücadele ediyoruz” dedi.

DAHA İYİ DURUMDAYIZ!

10 yıl öncesine göre Gebze’nin daha iyi durumda olduğunu belirten Karaosmanoğlu, halkın takdirini kazandığını söyledi. Karaosmanoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti; “Kent kimliği açısından problemler bitmiyor. Bir defa burası hormonlu büyümüş. Mimarlar ve şehir planlayıcıları tarafından yapılan bir şehir değildir. Şimdi eskiyi kaldırıp yerine yeni bir şehir yapmak düzeni oturmuş kentte kolay olmayacaktır. Çünkü buralarda hala yaşamakta olan insan popülasyonu var. Kentin alt yapısını değiştiriyoruz. Vatandaşın hayatı devam ediyor. Kenti dönüştürmek için vatandaş çok büyük sıkıntılar çekiyor.

METRO İÇİN 2018 YILINDA KAZMA VURULACAK!

Allah'ın izniyle 2017’de metro projesini bitireceğiz. 2018 yılında kazma vuracağız. İlk olarak metro çalışmasını Gebze’de başlatma stratejisini benimsedik. Burası büyük bir  sanayi bölgesi. Burası nüfusu yaklaşık 2 milyon olan bir yaşam kenti. Mesai saatlerinde binlerce araç yollara çıkıyor. Kavşaklar bize yetmiyor. Bir proje yaptık. Biraz rahatladık.  İstanbul’dan gelenler TOSB kavşağından Organize Sanayi Bölgesine girebiliyor”. dedi.


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