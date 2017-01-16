Metruk binalar tehlike saçıyor!

Gebze’de yıllar önce yapılmış ve bakımsızlıktan dolayı yıkılmaya yüz tutmuş binalar tehlike saçıyor. Zeytinburnu’nda metruk binanın yıkılmasından Gebze bölgesi ders çıkartmalı.

Gebze bölgesinin birçok yerinde bulunan bakımsızlıktan dolayı yüz tutmuş binalar faciaya davetiye çıkartıyor. Çürüyen binaların sokaktan gelip geçenler için tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar insanların yaşamadığı bu binaların yıkılması gerektiğini savunuyor.

“BİNALARIN YANINDAN GEÇERKEN KORKUYORUZ”

Gebze bölgesinde birçok mahallede bulunan binalar bakımsızlıktan dolayı yıkılmak üzere. Hiçbir önlem alınmadan çürümeye terk edilen binaların büyük tehlike oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bu binaların yanlarından geçerken korkuyoruz. Bu binalar çökerse altında kalacak olan canların hesabını kim verecek. Bu konuda yetkililer gerekli adımı atmalı” dedi. Sultan Orhan Mahallesi 1117 sokakta bulunan binanın da oldukça bakımsız olduğunu söyleyen vatandaşlar bu bina gibi Gebze’de birçok binanın tehlike oluşturduğunu ifade etti.

ZEYTİNBURNU FACİASINDAN DERS ÇIKARTMALIYIZ!

Geçtiğimiz gün İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan metruk bir binanın çökmesinden yetkililerin ders çıkartması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, “Bildiğiniz gibi İstanbul Zeytinburnu’nda 7 katlı bir bina çöktü. 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Oradaki bina tehlikeden dolayı boşaltılmıştı. Gebze bölgesinde aynı durumda birçok bina bulunuyor. Bunlar çökerse ciddi kayıplar yaşanır. Bu olaydan biz ders çıkartmalıyız” şeklinde konuştu.



Samet KAHRAMAN