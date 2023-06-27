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Metruk Evdeki Göçükte Ölen 15 Yaşındaki Ömer Faruk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Derince ilçesinde metruk evdeki yıkım çalışmaları sırasında sundurmanın üzerine çökmesiyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ömer Faruk Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Metruk Evdeki Göçükte Ölen 15 Yaşındaki Ömer Faruk Son Yolculuğuna Uğurlandı

27 Haziran 2023 Salı 14:43

  Dün, Dumlupınar Mahallesi’nde metruk evde yapılan yıkım çalışmaları esnasında sundurma çökmüş, iki işçi göçük altında kalmıştı. İtfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri adrese sevk edilmiş ve Ömer Faruk Yıldız (15) ile Metin Akkaya’nın (46) hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Orhangazi Anadolu Lisesi'nde okuyan ve yaz ayını çalışarak değerlendirdiği öğrenilen Ömer Faruk’un cenazesi Körfez Yeni Yalı Merkez Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince 17 Ağustos Şehitlik Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına Derince Kaymakamı Meftun Dallı ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katılarak, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Öte yandan, aynı iş kazasında yaşamını yitiren Metin Akkaya’nın cenazesinin ise Muş’a nakledildiği öğrenildi. 




İHA
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