Mezarlık Hizmet Binasının temeli atıldı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren önemli adımlar atan ve kısa sürede birçok projeyi hayata geçiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim vaatlerinden biri olan Balçık Mezarlığı Mezarlık Hizmet Binası projesi için de düğmeye bastı. Darıca Belediyesi’nin girişimleriyle ve hayırseverlerin de katkısıyla hayata geçirilecek olan Mezarlık Hizmet Binası için temel atma töreni düzenlendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

BIYIK: “VATANDAŞIMIZIN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR”

Temel atma töreninde açılış konuşmasını yapan ve seçim beyannamesinde verdiği sözü yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz günden veri vatandaşımızın derdini derdimiz bildik, sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyoruz. Balçık Mezarlığı sorunu Darıca’nın ortak sorunuydu. Seçim beyannamemizde de verdiğimiz bir sözdü. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin imkanlarıyla ihale yapmadan, kendi ekibimizle burasını yapıyoruz. 160 metre kare oturma alanı olan iki katlı hizmet binası yapıyoruz. Alt katlarında erkekler ve bayanlar için mescit, tuvalet üst katta da taziye yeri olacak. Burası yaklaşık 600 dönüm alan. Mezarlık alanında da çalışmalarımız sürüyor. Kış aylarında buralar çamur oluyordu. Buraya gelen vatandaşlarımız için daha uygun bir ortam hazırlamak için çalışacağız” diye konuştu.

DARICA’YA HAYIRLI OLSUN

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da yaptığı konuşmada “Darıca Belediye Başkanımızı yakından takip etmeye çalışıyorum. Belediyenin kıt imkanlarıyla güzel işler yapıyor. Darıca’da güzel hizmetler ortaya koyuyor. İnsanların doğumundan ölümüne kadar her alanda belediye hizmet üretiyor. Vatandaşın derdini rahat çözebilmesi lazım. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz” dedi. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman da Darıca’nın önemli bir eksiğini giderecek olan hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek Darıca Belediyesi’ne teşekkür etti.

BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Konuşmaların ardından kurban kesilirken Darıca İlçe Müftüsü de dua etti. Ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Kaymakamı Ömer Karaman hep birlikte butona bastı ve Mezarlık Hizmet Binasının ilk harcını döktüler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık daha sonra Balçık Mezarlığı’nı ziyaret ederek dua etti ve kabristan ziyaretine gelen vatandaşlarla sohbet etti. Mezarlık hizmet binasının büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade eden vatandaşlar da yapılan hizmet nedeniyle Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler.









