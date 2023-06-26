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Mezarlıklarda Ve Camilerde Bayram Temizliği

Derince Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda ve camilerde temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Mezarlıklarda Ve Camilerde Bayram Temizliği

26 Haziran 2023 Pazartesi 12:32

  Derince Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu şekilde gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışmasında bulunuyor. Mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda çevre düzenlemesi işlemlerini de yapan Derince Belediyesi ekipleri tarafından özellikle Arife Günü ve Kurban Bayramı sürecinde yoğun şekilde gerçekleşecek olan kabristan ziyaretleri için mezarlıkları hazır hale getiriliyor. 
  Derince Belediyesi bünyesindeki cami temizleme ekibi de ilçe sınırları içerisinde bulunan camilerdeki rutin temizlik çalışmalarını belirlenen periyotlar çerçevesinde sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde halı yıkama makinesiyle özel deterjan kullanılarak camilerdeki halıları baştan aşağı yıkayan ekipler ardından süpürme işlemi de yapıyor. İlçe genelindeki tüm camilerin iç kısımlarında gerçekleşen bu işlemlerin yanı sıra camilerin avlularında da temizleme ve yıkama çalışmaları yapılıyor. 


İHA
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