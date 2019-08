MHP Darıca ilçe yönetimini ziyaret etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ve yönetimini ziyaret etti. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde ortaya koydukları gayret ve azim için MHP Darıca ilçe teşkilatına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Ülkemizin ve kentimizin her alanda gelişmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte demokrasimizi daha da güçlendirirken, büyük Türkiye hedefine ulaşmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kıymetli üyelerine ve Darıca ilçe yönetimine bir kez daha 31 Mart’taki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AYGÜN, “MHP TEŞKİLATLARI OLARAK SİZE ÇOK GÜVENİYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da yer aldığı ziyarette, Başkan Büyükakın’ın kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ise, “Gerçekleştirdiğiniz bu ziyaretle bize onur verdiniz. MHP teşkilatları olarak size çok güveniyoruz. Biliyoruz ki bizlerin ve halkın bu güvenini asla boşa çıkartmayacaksınız. Halkın içinde samimiyetle çalışıyorsunuz. Projelerinizi hayata geçirmek için yoğun bir mesai harcıyorsunuz. Rabbim her daim sizleri başarılı, hizmetinizi daim kılsın. Milletimizin size karşı duyduğu samimi ve içten muhabbetini Darıca başta olmak üzere kentimizin her noktasında görüyoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor” ifadelerini sarf etti.

“MİLLETİMİZİN SESİNE KULAK VERİYOR, HİZMETİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kocaeli’ne hep birlikte hizmet edeceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, kent genelinde eksikliklerin giderilmesi için her fırsatta iletişim halinde olunmasının önemine vurgu yaparak, “Fedakârlıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için bizler buradan tüm katkımızı ortaya koyacağız” ifadelerini sarf etti. “İstişare yolunu sadece kendi içimizde değil milletimizle de hep açık tuttuk” diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemize karşı ortaya konan her türlü oyunun farkındayız. Görüyoruz ve ortadan kalkması için de her türlü önlemi alıyoruz. Milletimizi sesine kulak veriyor, hizmeti için çalışıyoruz. Halkımızın hizmetkarı olarak hizmet üretmeye, gönüllere girmeye hep birlikte devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Birliktelik yerel ve genel konuların yanı sıra uluslararasında alandaki gelişmelerin istişare edilmesinin ardından sona erdi.